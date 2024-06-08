يوم علمى لقسم الأنف والاذن بمستشفى الفيوم العام

نفذ قسم الأنف والاذن بمستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور ميشيل عطا اليوم العلمى السادس للقسم بقاعة قسم المناظير بالمستشفى وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وتحت اشراف الدكتو محمد عبد الله مدير المستشفى العام وادارة الطوارئ و المستشغيات بالمديرية.

تناول اليوم محاضرتين الاولى عن التهاب الاذن الوسطى فى الاطفال وقام بالقائها الدكتورهشام مفيد مدرس الانف والاذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الازهر

و المحاضرة الثانية بعنوان تقييم السمع فى الاطفال و القاها الدكتورمحمد سيد على -مدرس السمعيات بكلية الطب -جامعة الازهر .

حضر اليوم 30 من اطباء الانف والاذن والحنجرة والاطفال من المستشفى العام والتامين الصحى و ابشواى , وقام بالتنسيق الدكتور سيد الحنفى مدير وحدة السمعيات بالمستشفى العام والمسئول عن الايام العلمية بالقسم.

جولة وكيل الوزارة

وفى وقت سابق قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بالمرور المفاجئ على 8 وحدات رعاية اساسية بمركز يوسف الصديق .

استهل الجولة المفاجئة بالمرور على وحدة على باشا الروبى فى اقصى الشمال الغربى للفيوم.

وهى وحدة ذات كثافة قليلة وتخدم عدد قليل من السكان وقد تفقد الوحدة ولم يجد الطبيب او الصيدلى او طبيب الاسنان ،كما لاحظ عدم التزام بعض العاملين بالزى الرسمى و كارت التعريف فشدد بضرورة الإلتزام بذلك وامر بفحص دفاتر الحضور والانصراف وحصر المتغيبين دون اذن و تحويلهم للتحقيق وقد تفقد غرفة التطعيمات ، و ناقش الممرضة فى التطعيمات الروتينية ،كما تفقد الاستقبال وغرفة الملفات.

ثم توجه والفريق المرافق الى وحدة قوتة والمنقولة اعمالها لأحد منازل القرية وذلك فى حضور الدكتور حسين صالح غيث -مدير الوحدة وقد لاحظ التزام جميع العاملين بالزى الرسمى و كارت التعريف وكذلك انتظام سير العمل ،كما لاحظ وجود قافلة تنظيم الاسرة ضمن حملة حقك تنظمى المرحلة الثانية و المنفذة بمركز يوسف الصديق .

وتوجه الى وحدة قارون فى حضور الدكتور محمود عبد الباقى -مدير الوحدة ولاحظ وجود بعض العاملين غير ملتزمين بالزى و كارت التعريف فنبه على ضرورة الالتزام بالتعليمات.

وعلم أن المياة مقطوعة عن الوحدة منذ فترة فقام على الفور بالاتصال بالمسئولين بالمحافظة وشركة المياة ومركز السيطرة والتحكم فى الازمات لحل تلك المشكلة.

ولاحظ وجود جهاز البصمة وتاكد انه مفعل ، ثم تفقد غرفة التطعيمات وامر بصرف مكافأة للممرضة فاطمة منصور حميدة لكفاءتها العلمية.

كما تفقد الاستقبال وناقش الممرضة اسراء فارس رشدى، وأمر بصرف مكافاة مالية لها من الإدارة لكفاءتها العلمية .

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