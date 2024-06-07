تفعيل الجمع السكني للقمامة من أمام المنازل بالقليوبية

طالب اللواء عبدالحميد الهجان محفظ القليوبية، باستمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبيه لمنع اي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والاكشاك المخالفة واتخاذ اقصي العقوبات تجاه المخالفين كما وجه المحافظ ايضا بمنع تواجد الباعه الجائلين علي الارصفة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.



وخلال الجولة تم ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس اتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص حيث تم سحب التراخيص وتسليمها لادارة المرور لاتخاذ اللازم وذلك لتحقيق الردع وحفاظا علي اروح المواطنين .



ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.



وشدد علي شن حملة لضبط النباشبن وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.



وتفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من انشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة.