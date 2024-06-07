تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى يتزعمه مسجل خطر وزوجته ونجله، تخصصوا فى تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

يتزعمه مسجل خطرو زوجته ونجلهما..ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالبحيرة

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام أحمد.ص.ع.ع، مقيم قرية معنيا التابعة لذات المركز، بتكوين تشكيل عصابي مكون من زوجته ونجله وآخرين، لتصنيع المواد المخدرة، والاتجار فيها، متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعلى الفور، قرر مدير إدارة البحث الجنائي، تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة ضبط المتهمين، وعقب استئذان جهات التحقيق بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم، وزوجته، ونجله، و5 متهمين آخرين، وعقب ضبطه، تم تفتيش مسكنة بقرية معنيا، التابعة لمركز إيتاي البارود.

وجرى ضبط 1010 طرب حشيش جاهزة للبيع، تزن حوالى 110 كيلو جرامات، بالإضافة إلى 25 كيلو جرام، لمخدر الحشيش خام معدة للتصنيع، عدد 4 ماكينات لتصنيع مخدر الحشيش، وعدد 133 أسطوانة لمخدر الهروين، يقدر وزنها 35 كيلو جرام، بالإضافة إلى كمية كبيرة من مخدر الآيس، وعدد 40 قطعة سلاح متنوعة آلي، وكميه كبيرة من الذخيرة المتنوعة، وعدد 80 تليفون، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تسمم ٥ أشخاص بالغربية

كما أمرت جهات التحقيق بالغربية بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٥ مصابين بحالات تسمم عقب تناولهم وجبات سندوتشات حواوشي من مطعم شهير، الأمر الذي تسبب في إصابتهم بوعكة صحية، وتم توفير الرعاية العلاجية لهم وحجزهم داخل المستشفي.

كما أمرت بأخذ عينة من الطعام لتحليل وإعداد تقرير عن سبب الحادث، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع الواقعة

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بفحص وجبات الطعام التي تناولها الضحايا.