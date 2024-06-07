إنطلاق فعاليات برنامج “لقاء الجمعة للأطفال” بالقليوبية

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم، انطلاق فعاليات برنامج “لقاء الجمعة للأطفال”، وذلك في إطار حرص المديرية على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال وإيماناً منها بأهمية بناء وعي الطفل بناءً صحيحاً .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف خلال انطلاق فعاليات البرنامج الشهري، أن اللقاء يأتي استمراراً لجهود المديرية في الاهتمام بالنشء، حيث أقيم لقاء الجمعة للأطفال بمسجد النور بميت نما في إدارة شبرا غرب بحضور عدد 400 طفل، والدكتورة فاطمة الجيوشي الواعظة بأوقاف القليوبية.

شهد اللقاء حضورا كثيفا من أولياء الأمور، مع تقديم بعض النماذج الموهوبة من الأطفال في «قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية، والأحاديث النبوية، والقصائد الشعرية».