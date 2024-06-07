قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان غريق من مياه النيل بالأقصر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، من انتشال جثمان غريق من مياه النيل، والذي لقى مصرعه غرقًا خلال استحمامه بمياه النيل اليوم الجمعة، هربًا من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.



كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بمصرع شاب غرقا بمياه النيل بساحل القرايا بإسنا جنوب الأقصر، وذلك خلال استحمامه بمياه نهر النيل؛ هربًا من حرارة الطقس، وتم على الفور إبلاغ قوات الإنقاذ النهري.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري فى العثور علي جثمان الغريق الشاب احمد رامي، مقيم ساحل القرايا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.