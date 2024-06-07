5 آلاف و890 مستفيدة من حملة "حقك تنظمي" بالإسماعيلية

أعلنت الدكتورة ريم صالح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ختام فعاليات حملة "حقك تنظمي" بمحافظة الاسماعيلية والتي أقيمت على مرحلتين بقرى وتوابع المحافظة على مدار الأسابيع الماضية واسفرت عن تقديم الخدمة لنحو ٥ الف و٨٩٠ سيدة .

وأقيمت الحملة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ،واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيليةوذلك تطبيقا لتوجهات وزارة الصحة في دعم الأسرة وتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة لها .

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة التنشيطيه لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى" والتى اختتمت أعمالها أمس تمت على مرحلتين الأولى بمدن الإسماعيلية ، فايد ،القنطرة شرق والقنطرة غرب والمرحلة الثانيه بالقصاصين ،التل الكبير وأبو صوير وقدمت خدمات تنظيم الأسرة لحوالى 5 آلاف و890 مستفيدة من محافظه الإسماعيليه من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة بالاضافة لعمل ندوات توعوية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

واشارت أن ذلك يأتي إنطلاقا من إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتطبيقًا لتوصيات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة خدمات الصحة الإنجابية لجميع السيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة للمنتفعات مثل متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات النساء والتوليد وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان كالحبوب ، الحقن ، اللولب النحاسي ، اللولب الهرموني وكبسولات تحت الجلد

وقالت الدكتورة ايمان الحماقى، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإسماعيلية، أن الحملة لاقت إقبال كثيف من السيدات خلال المرحلتين، حيث تم خلالها الكشف على إجمالي حوالى

3316 منتفعة خلال المرحلة الأولى و إجمالي 2573 منتفعة خلال المرحلة الثانيه و حصول 4438 منتفعة على وسيلة تنظيم الأسرة، و 1340 كشف نسا ومتابعة حمل وسونار ومتابعة وسيلة، وتقديم المشورة والتوعيه ،مشيرة إلى أن الحملة تقام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والإعلام، والأوقاف، ومجلس المدينة، والتضامن الاجتماعي.