كلمات قبيحة في حفل مدرسي.. مسلم يثير عاصفة و"نقابة الموسيقيين" تتوعده بالشطب

كشف الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل أزمة مؤدي المهرجانات مسلم، والتي جاءت على خلفية إحيائه حفلًا داخل إحدى المدارس بالمحلة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعض أولياء الأمور استهجنوا كلمات بعض أغاني مسلم خلال الحفل وأوضحوا أنها دون المستوى خاصة أنها مدرسة أطفال وتقدموا بشكوى للإدارة التعليمية وبالتالي وضعت المدرسة في أزمة أخرى لأنها لم تحصل على تصريح من مديرية التعليم.

تابع المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، مسلم أيضا لم يحصل على تصريح من فرع نقابة المهن الموسيقية بالمحلة بإقامة الحفل، وبالتالي تم استدعائه للتحقيق ولكنه تخلف عن الحضور وتقرر منحه فرصة أخرى يوم الثلاثاء القادم، وفي حالة عدم حضوره سيتم تجميد عضويته وإلغاء العضوية.

“لن نصمت على أي تجاوز”

وتابع: “لن نصمت على أي تجاوز من مؤدي المهرجانات وسيتم إحالة أي مؤدي للتحقيق تخالف كلمات أغانيه الذوق العام”، مردفًا: “بسبب فيديو كليب لمؤدي المهرجانات حمو بيكا يظهر خلاله وهو يستقل سيارة بوكس”.

ونوه إلى أن حمو بيكا كان يجسد مشهدا تمثيليا ولا يعني أنه يدعو إلى العنف أو البلطجة، مستدلا بعدد من المشاهد التي جسدها الفنان محمد رمضان والتي يراها البعض أنها تدعو للعنف، ليقاطعه الإعلامي محمد موسى،: "إنت كده بتغير كلامك وهناك مؤدي مهرجانات كل كلمات أغانيه مبتذلة، ليرد عليه المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أنت بتزعقلي، ليجيبه محمد موسى،: "أنا منفعل مع القدر الذي يتوازى مع هذا العمل"