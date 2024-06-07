استمرار أنشطة حملة "اقرأ فكر لمستقبل أفضل" بالبحيرة

واصلت مكتبة مصر العامة بدمنهور، اقامة انشطتها الفنية والتثقيفية والترفيهية لأبناء محافظة البحيرة، طوال الأسبوع الثاني من الاجازة الصيفية، وذلك بمبنى الأنشطة بالمكتبة.

حيث يهدف برنامج النادي الصيفي إلي تقديم أقصى استفادة للأطفال بالاجازة الصيفية من خلال تعلم واكتساب المهارات السلوكية والإدراكية والتوعوية الصحيحة عن طريق تنفيذ أنشطة ترفيهية تثقيفية تقدم للأطفال .

هذا وقد أكد أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور، علي استفادة الأطفال خلال أنشطة هذا الاسبوع من أنشطة نادي العلوم والفلك بالإضافة لحصولهم علي ورش الأشغال اليدوية لإعادة تدوير المخلفات، ودورات الرسم، وتحسين الخط العربي، وحفظ القرآن الكريم.

وأضاف ان المكتبة تنفذ نشاط رياضي يومي للمحافظة على نشاط الأطفال وحيوتهم على مدار اليوم، كما تم عمل نادي السينما للأطفال بعروض افلام كارتونية وعمل ورش انشطة حملة اقرا فكر لمستقبل افضل داخل المكتبة بالاضافة لزيارة المكتبة المتنقله لنادي الشبان الرياضي وعمل ورش حكي ورسم وختام الاسبوع بمهرجان البيتزا.

ومن الجدير بالذكر أن النشاط الصيفي لبرنامج أجمل اجازة في أجمل مكتبة يستهدف الأطفال من عمر 6 إلي 11 عاما ويكون نشاطه يومياً بداية من الساعة التاسعة صباحاً، كما سيقام خلال الفترة القادمة العديد من المهرجانات الترفيهية للأطفال منها مهرجان الشمع والألوان، والبيتزا. يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار العمل على الإستغلال الأمثل لطاقات النشء خلال فترة الأجازة الصيفية من خلال برنامجها السنوي تحت شعار "أجمل أجازة في أجمل مكتبة"