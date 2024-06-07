مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية ري الأرض بالبحيرة

شهدت قرية حرارة التابعة لمحافظة البحيرة وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية ري الأرض والتي أسفرت عن مقتل شخص.

مصرع شخص علي يد أخر في مشاجرة بين عائلتين بسبب الخلاف على أسبقية ري الأرض بالبحيرة

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمقتل شخص بألة حادة نتيجة التعدي عليه وقيام عائلة المتوفي بإشعال النيران بمنازل العائلة الأخرى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتم إخماد الحريق ونقل جثة هاني. ص لثلاجة حفظ الموتى.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني ..كشف حقيقة تغير أسعار مستخرجات قطاع الأحوال المدنية

كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، حقيقة ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بوجود زيادة فى رسوم استخراج شهادات الميلاد.

وأكد مصدر أمنى أنه لا يوجد تغير فى الأسعار المعمول بها بكافة مصدرات قطاع الأحوال المدنية.

من ناحية أخرى كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع فيسبوك بشأن شكوى تضمنت تضرر الأهالي من مقهى بالحي السابع بمدينة نصر بالقاهرة، يقوم مالكه بافتراش الشارع والحديقة العامة المجاورة له وإحداث ضوضاء حتى أوقات متأخرة من الليل.

وقامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بحملة لرفع الإشغالات بمحل الشكوى أسفرت عن رفع كافة الإشغالات من المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.