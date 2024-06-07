مصرع استورجي علي يد جاره في الفيوم بسبب خلافات مالية

لقى استورجي بالفبوم مصرعه على يد جارة , طعنه عدة طعنات بآلة حادة سكين، بسبب خلافات ماليه بمساكن الصيفية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اول بورود اخطار من مرفق إسعاف مستشفي الفيوم، يفيد ورود بلاغ بمقتل شاب طعنا بآلة حادة سكين بمساكن الصيفية بالمنطقه الصناعيه التابعة لمركز اول الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مقتل شاب يدعىخالد ابو حفيظه 32 عسنة ويعمل استورجي طعنا بآلة حادة سكين على يد جارة، وذلك بسبب خلافات ماليه بينهما، بمساكن الصيفية بالمنطقه الصناعيه بدائرة القسم، وقد سلم المجني عليه نفسه إلى قسم شرطة اول الفيوم.

واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه وسدد طعنات للمجني عليه حتى أوقعه قتيلا في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة والتى امرت بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق قرية الري - طاميه الزراعي ، وتم نقل المصابين الي مستشفي طاميه المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة بالفيوم، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي ، بطريق قرية الري- طاميه ، عند مدخل قريه منشاة الجمال ووجود مصابين .

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و 3 سيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة سوزوكي بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 7 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفى طاميه المركزي وذلك لتوقيع الكشف الطبي الازم للمصابين.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث و تولت التحقيق .