تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي

قال أبو علي الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين.

و كشف الجهاز الطبي عن إصابة أوب على بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، فيما يجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد جاب الله على تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت أمس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.