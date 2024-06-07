وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان يواصلانت تنفيذ أنشطة رفع الوعى بقضايا السكان

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومؤسسة اتجاه، تنفيذ أنشطة " أندية السكان" لرفع الوعى بقضايا السكان من خلال جلسات رياضي العنف القائم على النوع الإجتماعي وجلسات فيلم "عزيزتي ورد" و"ورقه توت" حول موضوعات الصحة الإنجابية وزواج الأطفال، الختان، وذلك ضمن قضايا السكان بأنشطة أندية السكان للفئة العمرية من سن (18-35) بمراكز الشباب بمحافظات " البحر الأحمر، دمياط، سوهاج، السويس، الفيوم، بني سويف، الأقصر، المنيا، المنوفية، أسوان".

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية السكان في مراكز الشباب بالمحافظات تلعب دوراً كبيراً في تمثيل قضايا الوعي المجتمعي وتفاعل القيادة السياسية معه لتحقيق الأهداف المرجوة، موجهًا الشكر للشباب المصري على اهتمامه بقضايا الوعي داخل المجتمع، موضحا أن اهتمام الشباب من اهتمام الدولة لتحقيق وهم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.





