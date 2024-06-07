محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات تطوير مدينة سانت كاترين

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني رئيس مدينة كاترين، والقيادات الامنية، ومديري ورؤساء المديريات والهيئات المنفذة والمشرفة علي المشروعات بكاترين، وممثلي دير سانت كاترين، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية .

وذلك تنفيذا لتوصيات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، استعدادا لافتتاح أعمال التطوير أكتوبر 2024.

أشار المحافظ في مستهل الاجتماع إلى ما يحظى به تطوير موقع التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين، من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف الأعمال التي يتم تنفيذها ضمن هذا المشروع الضخم، تمهيداً لافتتاحه ، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مخطط عام لتطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة، تعظيماً لما بها من مقومات سياحية متنوعة من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من حركة السياحة إليها، وذلك بالنظر لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي.

وأكد المحافظ علي انه سيقوم بزيارات مستمرة لمتابعة اعمال التطوير وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ، بالاضافة للمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم بمدينة سانت كاترين بوجه عام، وبموقع التجلي الأعظم بشكل خاص، سعياً لتقديم هذه البقعة المقدسة التي شرفت بتجلي الله عليها، في أبهي صورة لها تقديراً لقيمتها الروحية، و كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

وقال فوده انه لا بد ان يتم الترويج لما يتم تنفيذه من أعمال تطوير موقع التجلي الأعظم، وما يتضمنه من مكونات، وذلك من خلال إطلاق العديد من الحملات الإعلامية، وصولا للانتهاء من مختلف أعمال التطوير وافتتاح هذا الموقع المهم..

ووجه المحافظ مدير مكتب السياحة بالمحافظة الي سرعة تشغيل الفنادق التي تم الانتهاء من تنفيذها، وكذا النزل البيئي، والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لرواد هذا المكان الفريد، موجهاً بأهمية الانتهاء مما يتم تنفيذه من أعمال تطوير المدينة القديمة.

وخلال الاجتماع، أطلع محافظ جنوب سيناء على آخر المستجدات الخاصة بمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، منها مركز الزوار، وتطوير وادي الدير، وساحة ومبني السلام، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي، ومنطقة البازارات السياحية، والحي السكني بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي.

كما أشار لتوجيهات رئيس الوزراء بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار، بالتزامُن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع التجلي الأعظم، كما وجّه بتكثيف الدعاية والترويج لمسار الخروج، وهذه الرحلة.

وشدد المحافظ بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين، والمنطقة المحيطة بها، والطريق المؤدي إلى المطار.

وفيما يتعلق بالترويج لما يتم من أعمال تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيتم تنظيم العديد من الرحلات للمشروع، بحيث تضم سفراءً وشخصيات عامة، وعددًا من رجال الفكر والثقافة والفن.

وفي هذا الصدد، طالب المحافظ بالعمل على سرعة رفع كفاءة عدد من الفنادق القديمة الموجودة بالمدينة، بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها، منوهًا إلى وجود عدد 4 فنادق جار التنسيق مع وزارة السياحة بشأن رفع كفاءتها.