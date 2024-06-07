تألق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء، في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2010، والذي أقيمت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 11 حتى 6 يونيو الجاري على حلبة مركز التنمية الشبابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن المحافظة شاركت في هذه البطولة بـ 3 لاعبين وهم، مصطفى عماد فودة، وزن 56 كيلو، ومعاذ عادل محمد، وزن 50 كيلو، وحمزة محمود محمد جاد الله، وزن 47 كيلو، وأحرز اثنين منهم مراكز متقدمة بعدما أثبتوا لياقتهم ومهاراتهم في هذه الرياضة.

‬أبطال المشروع الأولمبي بجنوب سيناء يحصدون مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية للملاكمة..

وأوضح وكيل الوزارة، أن اللاعب مصطفى عماد فودة، حصد المركز السادس في البطولة بعد فوزه في دور الـ 32، ودور الـ 16 بعدم التكافؤ على لاعب طلائع الجيش بالقاهرة، كما حصد اللاعب معاذ عادل محمد، الميدالية البرونزية، وفاز حمزة محمود محمد جاد الله، في دور الـ 32.

كما قدم التهنئة لأبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، لحرصهم على إحراز هذا المراكز المتقدمة، كما أثنى على دور المدربين القائمين على التدريبات الأوليمبية، والتي أسفرت عن كشف العديد من المواهب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى مدن المحافظة.

وأشار إلى أن رسالة المشروع، تعد رسالة تربوية قومية فنية رياضية، لذا حرص وزير الشباب والرياضة على تخصيص ميزانية كبيرة خاصة بها، إلى جانب العمل على تنمية موارد المشروع، لافتًا إلى أنه يشرف على المشروع لجان علمية وفنية على أعلى مستوى لمتابعة وتقييم النتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.