"عبدالرحمن أبوزكير".. وكيلًا أول للجنة الإعلام والثقافة بمحاكاة مجلس الشيوخ

أسفرت انتخابات اللجان النوعية بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، عن فوز الزميل عبدالرحمن عبدالموجود أبوالحمد زكير، وشهرته عبدالرحمن أبوزكير - بمنصب وكيل أول لجنة الإعلام و الثقافة والسياحة والآثار "بالتزكية"، وذلك فى الانتخابات الإلكترونية التي أجريت تحت إشراف قضائي كامل.

يذكر أن الزميل عبدالرحمن أبوزكير، يعمل نائب مدير تحرير بدار الجمهورية للصحافة، ووكيل اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا، وأمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام بحزب الشعب الجمهوري، وكان قد فاز فى انتخابات محاكاة مجلس الشيوخ عن المقعد الفردي بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة يُشكل من (300 عضوًا)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة ، و100 عضو بالنظام الفردي، ويعين وزير الشباب الثلث الباقي، ويتكون الفصل التشريعي من دورين انعقاد (عامان)، علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

من جانبه هنأ النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، أمين مساعد المحافظة لشئون التنظيم، عبدالرحمن أبوزكير أمين مساعد المحافظة لشئون الإعلام، بهذا الفوز على المنافسة بجدارة فى مختلف الاستحقاقات.

استهداف تدريب ٢٠٠٠ معلمة رياض اطفال

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات تدريب استراتيجيات التدريس التفاعلية وبرنامج التدريس القائم على اللعب لمعلمات رياض الاطفال ، والذي تنظمه المديرية وتعده حنان عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالتنسيق مع هبة سالم موجه عام رياض الأطفال بإشراف الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وتابع الوكيل أول أيام التدريب المنعقد في ثلاث مدارس بإدارة قنا التعليمية ويستغرق ستة أيام بما فيهم الجمعة ، حيث تفقد بحضور هبة سالم و حسين زكي مدير مدرسة ناصر الابتدائية قاعات المدرسة التي تستضيف ٤٠٠ معلمة في ١٣ قاعة مجهزة ، كما تابع تدريب ٩٠ معلمة أخرى بقاعات مدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنين بحضور سهير على مدير المدرسة وأخصائيو التطوير التكنولوجي بها .

أثنى الوكيل على استراتيجية الوزارة في تكثيف التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال باعتبارهن الوجهة و الانطباع الاول للنشء عن المدرسة وصاحبات الفضل في تشكيل وعي الاطفال واستيعابهم بالمشاركة مع الأسرة ، و أشاد بالتجهيزات الفنية في ٦٦قاعة تدريب التي توفرها المدارس لاستيعاب ٢٠٠٠ معلمة من المستهدفات بكل الإدارات التعليمية.