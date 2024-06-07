محافظ جنوب سيناء يبحث مشروع تطوير مكتبة الطفل بهضبة بشرم الشيخ

بحث اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مشروع تطوير مكتبة الطفل المقامة في هضبة ام السيد بجوار المدرسة الفرنسية بشرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ المخططات والمقترحات الخاصة بأعمال التطوير التي تتضمن اضافة العاب ترفيهية وعناصر جذب للأطفال لتعويدهم علي التوافد علي المكتبة باستمرار.

هذا بالإضافة الي مشروع فود كورت بطابع مودرن يتوافق مع الطابع المعماري للمكتبة وتحتوي منطقة المطاعم علي التنوع لتلبي احتياجات سكان الهضبه وتطل هذه المطاعم علي منطقة جلسات للزائرين وبعض العناصر الجاذبة سواء مناطق خضراء او أماكن مفتوحة للتصوير، وسوف يكون المشروع بشراكة القطاع الخاص مع محافظة جنوب سيناء.

التنسيق المستمر في الملفات المشتركة بين وزارة المالية وديوان عام المحافظة..

وفي سياق أخر - استقبل اللواء دكتورخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وقدم له التهنئة لتجديد الدكتور محمد معيط وزير المالية الثقة فيه وصدور القرار رقم ٢١٦ لسنة ٢٠٢٤م بتجديد ندبه مديرا للمديرية للعام الثالث على التوالي.

وأكد فودة خلال تهنئته بضرورة التواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة بين وزارة المالية وديوان عام المحافظة ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

كما وجه ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل المساهمة في تحقيق كافة الخطط وفقا للمدد الزمنية المقدرة واكد ان الدولة تولي اهتماما كبيرا للمتميزين كلٌ في موقعه.

وأعرب مدير المديرية المالية عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد الثقة، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ما يبذله من جهد لتحقيق التنمية على أرض المحافظة وما يقدمه من دعم مستمر لكافة الوحدات والقطاعات الإدارية نطاق المحافظة..