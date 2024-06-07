فرصة أخيرة للتظلم.. بوابة الوظائف الحكومية تُتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة خبراء وزارة العدل

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الجمعة، الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف معاون خبير حسابي، معاون خبير زراعي، ومعاون خبير هندسي بتخصصات مختلفة، بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

رابط الاستعلام:

يمكن للمتقدمين في المسابقة الاستعلام عن نتيجتهم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/

شروط الاستعلام:

إدخال الرقم القومي للمتقدم.

إدخال رقم التقديم الخاص بالمسابقة.

مواعيد التظلم:

يُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين في المسابقة فرصة التظلم من النتيجة، وذلك خلال الفترة من غدٍ السبت 8 يونيو 2024، وحتى 22 يونيو 2024.

رابط التظلم:

يمكن تقديم التظلم إلكترونيًا من خلال بوابة الوظائف الحكومية، بنفس الرابط المخصص للاستعلام عن النتيجة.