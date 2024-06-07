منتخب كينيا يتعادل مع بورندي بتصفيات كأس العالم 2026

تعادل منتخب كينيا مع نظيره منتخب بورندي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



وأحرز هدف كينيا اللاعب ديوك أبويا في الدقيقة 72، بينما سجل سودي عبدالله هدف منتخب بورندي في الدقيقة 85.

ترتيب المجموعة السادسة

وبهذه النتيجة يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط وخلفها بورندي بنفس عدد النقاط، فيما يتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجابون الوصيف بنفس الرصيد، يتواجد منتخب جامبيا وسيشل في المركزالخامس والسادس بدون أي نقاط .