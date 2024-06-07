مصرعه طالبة لسقوطها من الدور العـاشر الدقهلية

لقىت طالبة في كلية حاسبات ومعلومات مصرعها نتيجة سقوطها من أعلى من الدور العـاشر فى بـرج بشارع الـسوق بـدكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية ا خطارا من من مأمور مركز دكرنس يفيد بورود إفادة من مستشفى دكرنس العام بوصول منة اسامة عبد البر جثة هامدة لسقوطه من علو .

وعلى الفورإنتقل ضباط مركز دكرنس وبسؤال والدها ومقيم بـدكرنس التابعة لمحافظة الدقهلية قرر بسقوط إبنته من أعلى سطح المنزل المكون من 10 طوابق بعد إختلال توازنها مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ ولاتوجد شبهة جنائية.

تحرر المحضرعن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.