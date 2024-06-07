حملات على المخابز والمحال التجارية بسمسطا في بنى سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، برئاسة نشأت معبد، حملة مكثفة لرفع كل إشغالات الطريق العام بشارع بورسعيد وشارع محمود سليمان وشارع 26 يوليو، أشرف على تنفيذ الحملة شوقي هاشم نائب رئيس المدينة بمشاركة مسؤولي الإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة كل إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة في تلك المناطق، فضلاً عن التحفظ على موازين وحوامل حديدية، وتم إلزام أصحاب المحلات التجارية بالالتزام بالحدود المسموحة لهم داخل الرخصة، وعدم افتراش الأرصفة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى مدار الأسبوع، استمرت الحملات التفتيشية على المخابز البلدية بدائرة المركز، لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

فيما تتواصل أعمال رفع المخلفات والقمامة بشوارع المدينة والقرى التابعة، وتفريغ الحاويات الثابتة، ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى مراجعة أعمال النظافة بقرى المركز.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

FB_IMG_1717769709683

FB_IMG_1717769707110

FB_IMG_1717769704706

FB_IMG_1717769702390

FB_IMG_1717769695836

FB_IMG_1717769697917

FB_IMG_1717769700121