محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة والاشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص والخانكة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعه، بجولة تفقدية بمدينة الخصوص واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الاشغالات الموجودة بالشوارع بالاضافة الي متابعة المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء احمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وخالد العرفي رئيس مدينة الخانكة و هاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص و ياسر محمد نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد شريف نائب رئيس شركة نهضة مصر والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع ١٥مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمه .كما شملت الجولة المرور علي شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طن وعدد 3 لودر وتم رفع جميع التراكمات ووجه المحافظ بتفعيل الورديات الليلة لضبط،اي سيارة تلقي القمامة بالشارع .

كما طالب الهجان باستمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبيه لمنع اي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والاكشاك المخالفة واتخاذ اقصي العقوبات تجاه المخالفين كما وجه المحافظ ايضا بمنع تواجد الباعه الجائلين علي الارصفة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.

وخلال الجولة تم ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس اتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص حيث تم سحب التراخيص وتسليمها لادارة المرور لاتخاذ اللازم وذلك لتحقيق الردع وحفاظا علي اروح المواطنين .

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

كما شدد علي شن حملة لضبط النباشبن وايضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.

وفي ختام الجولة تفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من انشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة

كما وجه المحافظ خلال الزيارة بعمل حملة مكبرة لتطهير المصرف بالكامل ورفع المخلفات الموجودة على سطح المياه ونقلها إلى المدفن الصحي للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين بالمنطقة وتوفير بيئة صحية لهم .