«سارع بتصحيح أوضاعك».. مهلة أخيرة للأجانب في مصر لتصحيح أوضاعهم

طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكل القطاعات الحكومية.

الأجانب المقيمين في مصر

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كل الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة.

ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 30/6/2024 وسيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية كما سيتم منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وعقب انتهاء المهلة النهائية "المنتهية في 30 سبتمبر 2024" سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.