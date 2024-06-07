الوادي الجديد جاهزة لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتهاء خطة الاستعداد والجاهزية بكافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، استعدادًا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، والتي تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو الجاري.

وأوضح الزملوط أنه تم الانتهاء من تعقيم وتجهيز كافة اللجان الامتحانية البالغ عددها 11 لجنة على مستوى المحافظة، يؤديها 1826 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى التأكد من توافر مبردات المياه والتهوية المناسبة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، وتواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد؛ لتأمين أعمال نقل وتوزيع أوراق الامتحانات وتوفير الانضباط والهدوء بمحيط اللجان، وكذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء؛ لتأمين الاحتياجات الكهربائية باللجان واستراحات المراقبين وتوفير ماكينات احتياط تحسبًا لأي طوارئ.

كما كلف محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز بالمتابعة والمرور الدوري على اللجان والاستراحات للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل أي معوقات أو صعوبات.