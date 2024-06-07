الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مفتي السعودية: الحج دون تصريح يأثم فاعله

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا المفتي العام للسعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الحجاج لضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية والرسمية، بما في ذلك الحصول على تصريح الحج.

 

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وشدد المفتي على أن الحج دون تصريح "يأثم فاعله"، حيث يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح، مؤكدا على أن ذلك يتفق مع المصالح المطلوبة شرعا مما تضمنته الشريعة، التي اعتنت بتحسين المصالح ودرء المفاسد.

 

استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم 

وقال: "القيادة الرشيدة والدولة سنت الأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى تسهيل وترتيب استقبال الحجيج وتوفير كل سبل الراحة لهم وإعانتهم على أداء المناسك بيسرٍ وطمأنينة، وأن هذه الخدمات لتستوجب الالتزام بها والحرص عليها لضمان سلامة الجميع، وغير ذلك من المقاصد النبيلة التي عملت عليها حكومة المملكة التي لا تدخر جهدا ولا مالا ولا تنظيما، لتحقيق غايات عليا لخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين وقاصديهما".

 

خدمة الحرمين الشريفين

وأضاف: "إن الله قد شرف المملكة قيادة وشعبا، بخدمة الحرمين الشريفين، فقامت بجهود عظيمة، ولم تدخر جهدا، وأن ذلك يقتضي الالتزام الكامل بكل التعليمات الرسمية الواردة بخصوص تنظيم الحج، ومنها الحصول على التصريح والحصول أيضا على التطعيمات"، معتبرا أن ذلك يأتي في سياق طاعة ولي الأمر.

 

وأمس الخميس، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة  عن وصول مليون و200 ألف حاج من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.

 

خطورة مخالفة أنظمة الحج

وقال وزير الحج والعمرة إن السلطات المختصة أطقلت حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج والحملات الوهمية لأكثر من 20 دولة حول العالم.

 

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