حملة تموينية علي أسواق الأقصر والتحفظ علي 4 أطنان أرز مجهولة المصدر

تمكن الفرع الاقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الأقصر برئاسة اللواء محمد فاضل من شن حملات استهدفت 17 منشأة تنوعت ما بين محلات جزارة وسوبر ماركت وأسواق ومطاعم ومحلات ملابس ومحلات تجارة وتوزيع ومخازن.

واسفرت الحملة التى استمرت ليومين متتالية داخل نطاق المحافظه عن 17 مخالفة وتحرير 17 محضر، وتنوعت المخالفات التى تهدف لتطبيق قانون حماية المستهلك، عن مخالفات متنوعة بين منتجات مجهولة المصدر وعدم الاعلان عن الأسعار عدم وضع لافتات على المخازن، تم التحفظ على 4 طن أرز مجهولة المصدر وتحرير المحاضر اللازمة.

شارك فى الحملة ممثلى مديرية التموين ومفتشى الصحة والطب البيطرى والاغذية وهيئة الدواء والعلاج الحر.