معدل البطالة في غزة يصل إلى 80%

قالت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80%، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 245 على قطاع غزة الصادر عن وزارة الصحة بغزة، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفاع إلى 36731 شهيدا و 83530 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبين التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 77 شهيدا و 221 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشار التقرير إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

كما أهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.