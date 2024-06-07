صور| إرتفاع شديد في درجات الحرارة على أنحاء الأقصر

تشهد الأقصر ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم الجمعة، وسط ارتفاع في معدل الرطوبة، تزامنًا مع الموجة الحارة التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.



وسجلت درجات الحرارة أعلى معدل لها منذ حلول فصل الصيف في الأقصر إذ بلغت درجة الحرارة الجمعة 46 درجة، مع حدة أشعة الشمس منذ الصباح، وبلوغها أقصى درجات الحدة في ساعة الذروة بعد الظهر.

وحذرت هيئة الأرصاد من موجة حارة تشهدها مصر الأسبوع الحالي، مشيرة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام، لتتخطى حاجز ال 45 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية المواطنين في المناطق الصحراوية من خروج العقارب والثعابين من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا في أوقات ذروة الحرارة، والاكثار من شرب الماء والسوائل لمواجهة هذه الموجة الحارة.

