بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. حريق هائل أعلى سطح منزلين في الغربية

شب حريق هائل أعلى سطح منزل بقرية منشأة الكردي بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفور الابلاغ عن الحريق انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتدادها، لمحيط المنازل المجاورة بمحل الحريق وجاري عمليات التبريد منعًا من تجدد النيران مرة أخرى.

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‏بلاغ بنشوف حريق أعلى منزلين في الغربية

كانت الأجهزة الأمنية في الغربية تلقت إخطارًا من الرائد أحمد الطنوبي، رئيس قسم الحماية المدنية بكفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية منشأة الكردي، باندلاع حريق هائل أعلى سطح منزلين، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية في الغربية، قوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين نشوب حريق هائل أعلى سطح منزل وامتدت النيران إلى نخلة مجاورة، وسطح منزل آخر، بقرية منشأة الكردي، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وإخماد النيران، وتم عملية التبريد خشية من اندلاع النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.