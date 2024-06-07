بوتين يتجاهل الرد على تصريحات بايدن العدوانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن اللغة العدوانية التي يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه نظيره الروسي لا تليق بالزعيم الأمريكي، مؤكدًا أن بوتين لا يرد على مثل هكذا تصريحات.

وقال بيسكوف للصحفيين بهذا الصدد: "نعم، تمكنا من إخبار الرئيس بوتين، تعلمون أننا كل مرة نطرح سؤالًا حول ما الذي قصده الرئيس بايدن بالضبط. سبق وقلت، إن هذه اللغة العدوانية تجاه رئيسنا لا تليق بالرئيس الأمريكي. بوتين لا يرد على ذلك، ولن يرد. لكننا نأسف لأن لغة وتعبيرات من هذا المستوى تستخدم في السياسة العالمية، بحق الرئيس".

تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استفزازية

وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن روسيا تعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استفزازية للغاية وتؤدي إلى تصعيد التوتر في القارة.

وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "بالنظر إلى أن فرنسا عضو في حلف شمال الأطلسي وعضو في الاتحاد الأوروبي ودولة كبيرة، فإننا نعتبر هذه التصريحات استفزازية للغاية وتزيد التوتر في القارة ولا تؤدي إلى أي شيء إيجابي"، مضيفًا أن ماكرون يظهر "دعمه المطلق لنظام كييف ويعلن استعداده للمشاركة المباشرة للجمهورية الفرنسية في الصراع العسكري".

زيارة الرئيس الروسي لتركيا لم تتم بعد

وفي سياق آخر، أعلن بيسكوف أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا لم تتم بعد لأنه ليس من الممكن الجمع بين جداول قادة البلدين، مشددًا على أن الاتصالات الرفيعة المستوى متواصلة.

كما أشار الرئيس بوتين أن مسألة مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين المقبلة في البرازيل مدرجة على جدول الأعمال، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرارات.