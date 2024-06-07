نقيب الزراعين وعميد كلية التجارة يوقعان بروتوكول البرامج المهنية بالإسكندرية

وقع الدكتور صبحي سلام، نقيب الزراعيين بمحافظة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي، عميد كلية الأعمال في جامعة الإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك.

وقال «سلام»، إن البروتوكول بخصوص البرامج المهنية، لمنح درجة الماجستير المهني في الإدارة EMBA باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وكذلك الدكتوراه المهنية في الإدارة DBA، باللغة العربية والإنجليزية، في حضور الدكتور محمد أبوخشبة المدير التنفيذي للبرامج المهنية، والدكتور جابر خليل، أمين عام مجلس إدارة نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية ورئيس لجنة التثقيف والتدريب.

وأوضح النقيب، أنه تم الاتفاق على منح نسبة خصم تصل لـ30% للمهندسين الزراعيين الملحقين بنقابة الزراعيين، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التقديم والمقابلات الشخصية خلال أيام.

وفي شأن متصل، عقدت نقابة المهن الزراعية في الإسكندرية، ندوة بعنوان «السلامة والصحة المهنية»، بالتعاون مع جمعية أهل التوفيق الخيرية ومركز إعلام سيدي جابر.

وحاضر في الندوة كل من الدكتورة سحر سليمان، أستاذ ورئيس قسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد عنتر، رئيس اللجنة العلمية والمؤتمرات وأمين الصندوق بالنقابة وأستاذ الإرشاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، وأدار الحوار، الأوضح المحاضرين أن السلامة والصحة المهنية، تعد أمرًا بالغ الأهمية في أي بيئة عمل، حيث تهتم بحماية العمال وضمان سلامتهم وصحتهم أثناء أداء أعمالهم،وتشمل السلامة والصحة المهنية توفير معدات الوقاية الشخصية، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتوفير التدريب والتوعية للعاملين حول مخاطر العمل وكيفية التعامل معها، فضلا عن تحسين السلامة والصحة المهنية يعكس اهتمام الشركة بموظفيها ويساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في العمل.

وشددوا على أنه يجب على الشركات العمل بجدية على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية موظفيها حول أهمية الالتزام بها.دكتور علاء فتحي سلامة استشاري التغذية بالمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف،بمركز البحوث الزراعية