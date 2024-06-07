بني آدم طبيعي.. شيري عادل توضح حقيقة خلافها مع أحمد الفيشاوي

حلت الفنانة شيري عادل ضيفة مساء أمس في برنامج "الراديو بيضحك"، من تقديم فاطمة مصطفى عبر إذاعة "الراديو 9090"، وكشفت شيري عن حقيقة خلافها مع الفنان أحمد الفيشاوي بسبب فيلم عادل مش عادل.

ونفت شيري وجود أي خلاف بينها وبين الفيشاوي، أو حتى انزعاجها من المشاركة في فيلم "عادل مش عادل" الذي شاركت بطولته مع أحمد الفيشاوي.

وقالت شيري: "أنا معملتش أي تصريحات عن الفيلم، بالعكس أنا انبسطت جدا مع أحمد الفيشاوي في الفيلم كواليسه كانت لذيذة جدا".

وتابعت: "هو بني آدم طبيعي وطيب وعلى طبيعته طول الوقت ويمكن الناس لما قالت إني مكنتش مبسوطة من الفيلم يكون توقع، لكن دا مش حقيقي خالص أنا استمتعت بالفيلم ده ومش شايفة أي حاجة إني أزعل إني عملت الفيلم ده".

سبب اعتذارها عن مسلسل "جودر"

وكشفت شيري أيضًا عن السبب الحقيقي وراء اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل "جودر: ألف ليلة وليلة"، وقالت: "كنت هعمل دور "شروق" في مسلسل "جودر" أيام ما كان 30 حلقة، المسلسل أصلًا كان 30 حلقة، وسمعت أنه اتقسم على جزئين، لكن ساعتها كنت بصور مسلسل "الوصفة السحرية"، وإحنا قعدنا نصور لحد شهر 3 فكان متأخر جدًا".

مسلسل الوصفة السحرية

تدور قصة مسلسل “الوصفة السحرية” في دراما اجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

أبطال مسلسل الوصفة السحرية

شيري عادل وعمر الشناوي وإسلام جمال وبسمة داود ولقاء سويدان، وهو تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.