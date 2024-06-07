124 ألف سيدة تستفيدن من خدمات حملة «حقك تنظمي» بالشرقية

اختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، بتقديم الخدمة الطبية لعدد 124 ألفا و484 منتفعة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بلغن ٨٣٩٦٧ سيدة، حيث قامت فرق المرحلة الثانية أمس الخميس بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١٢١٥٢ سيدة، وبلغ الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٨٢٥٢ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٦٩١٨٨ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٤٥١٧٠ سيدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٥٥٢٩٦ منتفعة.

وأشار إلى أن عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها بلغن ٣٨٧٩٧ سيدة، بجانب إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، خلال ١٠ أيام على مرحلتين، بمعدل ٥ أيام لكل مرحلة شملت المرحلة الأولى عدد ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، هي "الزقازيق، القنايات، مشتول السوق، الحسينية، العاشر من رمضان، منشأة أبو عمر، بلبيس، القرين، ديرب نجم، منيا القمح"، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ مايو لعام ٢٠٢٤، وشملت المرحلة الثانية، عدد ٩ إدارات صحية بالمحافظة، هي "صان الحجر، أولاد صقر، كفر صقر، ههيا، أبوكبير، فاقوس، الإبراهيمية، أبوحماد، الصالحية الجديدة"، استمرت أيضاً ٥ أيام متتالية من ٢ إلى ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وأضاف الدكتور هشام مسعود بأن حملة "حقك تنظمي" شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، يعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة استهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً بالمرحلتين لجميع السيدات المستهدفة، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع السيدات بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري مستشفيات المحافظة، وجميع الفرق الطبية والخدمات المعاونة المشاركة في هذه الحملة، لجهودهم المخلصة المبذولة لتقديم الخدمات الصحية للسيدات بمحافظة الشرقية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، واستمرار بذل المزيد من الجهد والعطاء لصالح مصرنا الغالية.