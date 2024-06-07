لماذا لا يصح أن تشتري النساء البطيخ ؟

البطيخ لا يصح أن تشتريه أو تحمله النساء، من يحمله يدرك أن هناك مكافأة تنتظره بعد هذا المجهود لذا لا يفتر حماسه.

يثار ذلك السؤال مررًا.. أيهما أسبق في التعرف على فاكهة الصيف المُحببه لكل الناس اللون أم النكهة؟

يبذل حامل تلك الفاكهة مجهودًا مع ثقل الوزن والاستدارة البالغة للحبة الواحدة يكون ذلك الجهد الكبير ترجلًا في الشارع.

ويزداد المجهود بتحدي الجاذبية بذلك الثقل على درجات السلم، هو اختبار لقوة الساعدين والرسغ في الشارع ثم سلاسة الأنفاس على درجات الطوابق العلوية.

حامل البطيخ يحمل معه في فصل الصيف بهجة لأهل بيته وارتواء مرهون بتمريره الشطرات أو القطع على الطبقة العلوية في الثلاجة.

بهجة في لون من ألوان الصيف ـ الأحمر، وارتواءً من ذوبان الماء المثلج الممزوج بالسكر الطبيعي في الجوف، متعة لا يوقفها سواء إبعاد الحبات السوداء.

تكسب تلك الفاكهة من يبيعونها نرجسية وثقة وهم يقنعون الجميع أنهم يختارون أجود ما لديهم لكل زبون بتلك القرعات عليها من الخارج.

ربما صدق التشبيه الشعبي القائل؛ حظك مثل البطيخة، لأنك عندما تذهب للبائع وتطلب منه واحدة فأنت هنا تجازف بحظك وتعرض نفسك لأمر غامض أو كما يقولون أيضا تبتاع سمكة فى ماء.

ورغم المحاولات المستميتة للاختيار و (التنشين) على بطيخة بعينها وفحصها من الخارج مرات ومرات فإنك حين تحملها تحت ذراعك وتعود بها إلى البيت تظل مترقبا لنتيجة هذه المخاطرة ، وتظل حتى النهاية لا تعرف أسرارها.

ولأننا الآن فى قلب فصل الصيف ودرجة الحرارة تتجاوز 45 درجة مئوية فى معظم الأحيان، فنحن فى حاجة شبه يومية إلي ثمار البطيخ هذا الشيء الجميل والمثير فى آن واحد.

أنواع البطيخ

"البطيخ أنواع ، ولا احد يعرف سر البطيخة الجيدة سوى بائعها" هكذا يقول المعلم منصور أبو الحم، تاجر الفواكه، دائما ما يعرف البائع سر بضاعته لكن عادة يحاول (الزبون) معرفة اى ثمرة أفضل من الأخرى وذلك من خلال ( الطبطبة) علي ظهرها فإذا سمع صدى للصوت فإنها تكون غير مكتملة التسوية وإذا كان الصوت مكتوما ولينة بعض الشيء فى يده تصبح جيدة وحمراء .

وأنواع البطيخ كثيرة ويعرف أيضا من لونه فكلما كان فاتحا أكثر كانت البطيخة جيدة ومن أنواع البطيخ يوجد (السكاتا) وأيضا (الشلن) وهى أجود الأنواع وأحلاها وعادة ما يزرع (السكاتا) فى بلطيم بكفر الشيخ و(الشلن) يزرع فى المنيا .

أما البطيخ البلدي فتتم زراعته فى الصعيد فى أسيوط والمنيا أيضا وهناك (النمس) وهو نوع من البطيخ ليس كرويا ولكنه أشبه ب(القرع) ويوجد أيضا نوع أخير يطلق عليه الأسود نظرا لأنه غامق جدا أو (الاسرائيلى) لان التقاوي المستخدمة فى زراعته مستوردة ويقال أنها من إسرائيل ، وتتم زراعته بالإسكندرية.

يقول المعلم منصور أبو الحمد تعرف ثمرة البطيخ من مظهرها الخارجي أحيانا فإن حبة (السكاتا) مثلا أو (الشلن) تكون متوسطة الحجم ولا يتجاوز حجمها فى الغالب 7 أو 8 كجم فى حين قد يصل البلدي أو الاسرائيلى إلى 12كجم.

ويتفاوت سعر الكيلو البطيخ حسب نوعه وحجمه؛ ومتوسط سعر الكيلو فى الأسواق ما بين 8 إلى 11 جنيهًا للكسلو بأسواق محافظة قنا.

فوائد صحية

وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة فوائد صحية عديدة للبطيخ ومنها أن ثمار البطيخ لها بالغ الأثر فى الحفاظ على سلامة مرضى القلب والسكر وضغط الدم.

وكان الأطباء العرب القدامى ومن أشهرهم ابن سينا قد أكدوا على فوائده العديدة خصوصا فى تنقية الدم وعلاج الكلف والبهاق كما يمكن الاستفادة من قشر البطيخ لعلاج كثير من الأمراض.