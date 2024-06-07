إيمي سمير غانم تتألق بفستان مكشوف في حفل زفاف جميلة عوض (شاهد)

كانت النجمة إيمي سمير غانم من أبرز حضور حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ الذي أقيم مساء أمس في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط مجموعة كبيرة من أشهر نجوم الوسط الفني أبرزهم عمرو دياب ويسرا ومنى زكي وشيرين ولبلبة وغيرهم من الفنانين.

حفل زفاف الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ

وتألقت ابنة الراحل سمير غانم بإطلالة أنيقة ملفتة حيث ارتدت فستان مكتشوف الكتفين بأكمام بتصميم مميز من قماش الستان باللون النبيتي، واختارت لخصلات شعرها الأسود الطويل تسريحة الكعكة البسيطة مع ترك خصلات بسيطة متطايرة على جبهتها، كما اختارت الألوان النود في المكياج وهو ما لائم لون بشرتها وملامحها الرقيقة.

إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد

من هي إيمي سمير غانم

ممثلة كوميدية مصرية، والدها هو الفنان الراحل سمير غانم، والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وشقيقتها الوحيدة هي الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها هو الممثل حسن الرداد.

درست إدارة الأعمال في مودرن أكاديمي، دخلت المجال الفني في عام 2005 في مسلسل عائلي جمعها مع والديها وشقيقتها حمل اسم «عائلة أستاذ أمين»، نالت دور البطولة المطلقة بعام 2014 خلال الموسم الأول من مسلسل هبة رجل الغراب، ثم مسلسل نيللي وشريهان إلى جانب شقيقتها دنيا.

في 4 نوفمبر 2016 تزوجت من الممثل حسن الرداد، ورزقت بمولودها الأول في 2 يناير 2023 .

جميلة عوض

آخر أعمال جميلة عوض

آخر أعمال النجمة جميلة عوض فى السينما هو فيلم "المحكمة" وشاركها فى بطولته كل من غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، وسلوى عثمان، وليلى أحمد زاهر وغيرهم من النجوم.

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.