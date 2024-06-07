إنترميلان يقترب من تجديد عقد لاوتارو مارتينيز

توصلت إدارة نادي إنترميلان الإيطالي لإتفاق نهائي مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق بخصوص تمديد تعاقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وكشف “فابريزيو رومانو” خبير سوق الإنتقالات أن انترميلان إتفق بالفعل مع مارتينيز حول بنود عقده الجديد على أن يوقع اللاعب بشكل رسمي على عقد يمتد حتى عام 2029.

ويحصل لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 26 عاماً على راتب سنوي يقدر بـ 9 ملايين يورو إضافة للحواز والبنود الإضافية بالعقد.

ومن المنتظر أن يوقع مارتينيز بشكل رسمي على العقد عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا المقبلة.

ويعد لاوتارو أحد أهم العنصار بتشكيلة النيراتزوري طوال السنوات الماضية منذ إنضمامه قادماً من راسينج الأرجنتيني، حيث شارك في 282 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 129 هدفاً وصنع 43 هدفاً آخر.