غدًا.. محاكمة 111 متهمًا في قضية طلائع حسم

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، برئاسة المستشار وجدى محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وأحالت جهات التحقيق، المتهمين في القضية التي تحمل رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج، المقيدة برقم 4359 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 358 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا.



وأضافت التحقيقات ارتباط تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهم ذلك قبل المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه زين عبد الرحمن مستخدمين أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السيطرة عليه وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينته وتعرض حياته للخطر.



من ناحية أخرى، تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدًا، جلسة إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين في قضية رشوة آثار إمبابة، وهو المتهم "أحمد عبد الحليم" المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا.

وفي وقت سابق، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أشرف عبد العزيز ومحمد حسن هيكل بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإعفاء كل من أحلام علي وميخائيل أديب مما أسند إليهما لجريمة الرشوة وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة اختلاس المستندات.

حبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة بسبب خلافات مالية بالدقهلية

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد كشف لغز مقتل تاجر خردة فى الدقهلية.



وكانت البداية بتلقى مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها تاجر خردة مُصاب بحالة إغماء وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال وبسؤال شقيق المجني عليه وزوجته اتهما عاطل "له معلومات جنائية"، بالتعدي عليه مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح أبيض، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.