تخصيص 81 سيارة إسعاف فى بحيرات وادى الريان بالفيوم خلال عيد الاضحى

أعلن الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، خطة المديرية خلال أيام عيد الاضحى المبارك، مؤكداً أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بالمرور الميداني على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة، مع توفير فرق الإسعاف بأماكن المزارات السياحية والمواقع الترفيهية، خاصة بالبحيرة الأولى بالريان والساحل الشمالي لبحيرة قارون، مع توفير فرق إنقاذ من قبل مسئولي مديرية الشباب والرياضة بتلك المواقع، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان بنوبتجية وأسماء المنقذين ومواقعهم خلال أيام العيد.

تجهيز سيارات الاسعاف

وفي السياق نفسه، راجع محافظ الفيوم، مع الدكتور هاني همام مدير الإسعاف بالمحافظة، خطة تجهيز سيارات الإسعاف للتدخل الفوري فى حالات الحوادث والطوارئ، مع تمركز عددٍ منها بالميادين ومناطق التجمعات والأماكن السياحية والحدائق العامة، وبجوار المساجد الكبرى وساحات صلاة العيد، وفي هذا الصدد أوضح مدير إسعاف الفيوم، أنه تم توفير 81 سيارة إسعاف مجهزة، منه 19 سيارة بالطريق السياحى لبحيرة قارون، وكذا بمنطقة البحيرة المسحورة، لافتاً إلى أنه تم توفير سيارات دفع رباعي بمنطقة الريان نظراً لطبيعتها، كما تم التنسيق بين مسئولي المرفق ومستشفيات الإحالة لسرعة نقل أية حالات طارئة.

وأعلن المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، خطة توفير السلع الغذائية والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز، ومتابعة عمل المخابز البلدية طوال إجازة العيد، لافتاً إلى أن مديرية التموين وفرت منافذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أوضح المحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، أنه تم توفير منافذ أخرى لبيع اللحوم، ووجه محافظ الفيوم بزيادة عدد منافذ بيع اللحوم خلال أيام العيد، مع تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية، على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية.