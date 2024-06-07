أحمد سعد يغني "اختياراتي مظبطة حياتي" وآسر ياسين يسرق المايك (فيديو)

في زفاف جميلة عوض..

احتفلت اليوم الفنانة جميلة عوض بزفافها على المونتير أحمد حافظ داخل القلعة، بحضور مجموعة من المشاهير والمطربين، وكان أبرزهم أحمد سعد، عمرو دياب، آسر ياسين، منى زكي، ليلى علوي، يسرا، عمرو يوسف، أحمد داوود.

أحمد سعد وآسر ياسين من زفاف جميلة عوض

وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديوهات من حفل زفاف جميلة عوض ، وظهر أحمد سعد وهو يغني أغنيته الشهيرة "اختياراتي"، ويغير كلمات الأغنية ليقول: "اختياراتي مظبطة حياتي"، وكان بجانبه الفنان أحمد فهمي ليرقص على الأغنية، كما أخذ الفنان آسر ياسين المايك منه ليغني "ايه اليوم الحلو دا" مضيفًا لمسته المرحه وصوته المميز.

وظهرت الفنانة منى زكي أيضًا في مقطع فيديو مدة 30 ثانية وهي ترقص مع جميلة عوض على أنغام أغنية "اللوك الجديد" للهضبة عمرو دياب، وكانت تبدو سعيدة وباركت للعروسين، وارتدت فستان كات أزرق اللون، ذو فتحات من الجانبين وتركت شعرها منسدلًا بحرية.

كما ظهرت يسرا في مقطع الفيديو بفستان برتقالي اللون وكانت برفقة العريس أحمد حافظ ورقص مع جميلة عوض ومنى زكي، وتفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو.



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عقد قران جميلة عوض وأحمد حافظ

عقدت جميلة عوض قرانها على المونتير أحمد حافظ، يوم الإثنين الماضي بعد قصة حب استمرت لسنوات في الخفاء، وكان الحفل عائلي مقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، وكشف المخرج عادل عوض والد العروس في تصريحات سابقة:" اليوم عقد قران ابنتي جميلة على المونتير أحمد حافظ في حفل عائلي بسيط يحضره الأهل والأصدقاء المقربين للعروسين، وحفل الزفاف سيقام الخميس المقبل".

من هو زوج جميلة عوض "أحمد حافظ"

استطاع المونتير أحمد حافظ أن يحقق عدة نجاحات مؤخرًا في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومن أبرز هذه الأعمال، فيلم كيرة والجن، مسلسل تحت الوصاية، فيلم إن شاء الله ولد، وفيلم ليلة قمر 14، فيلم العارف، فيلم فوي فوي فوي، مسلسل هجمة مرتدة، فيلم الفيل الأزرق 2، ولهذا النجاح فقد تم اختياره لعمل ضخم وهو مسلسل مارفل Moon Knight، وهو نجل المهندس محمود حافظ الذي كان يعمل مديرًا لاستوديوهات الأهرام كما أنه من أهم المونتيرين في الوسط الفني.