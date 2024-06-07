ربة منزل تنهي حياتها بقرص لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "شيماء . ي . ا . ع" 25 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة تقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "يسري . ا . ع" 61 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز البلينا أنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل طرفه تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسيه ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر لقي عامل يبلغ من العمر 56 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه أثناء محاولة نزوله من قطار عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج إنزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لقسم شرطة أول سوهاج من أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ الخدمات المعينة على رصيف محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء محاولة "فوزي . ن . ع . ج" 56 سنة عامل يقيم مركز البلينا النزول من القطار [ مغاغة – المنشاه ] عقب تحركه من المحطة إنزلقت قدماه وسقط بين الرصيف والقطار مما أدى لوفاته وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سوهاج العام .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال زوجته "سناء . ا . ف . ع" 50 سنة ربة منزل تقيم بذات العنوان قررت بمضمون ما سبق ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .