حفلات يونيو 2024| عمرو دياب في حفل ضخم بالإمارات

يلتقي الهضبة عمرو دياب جمهوره الإماراتي، في حفل صيفي جديد ضمن فعاليات الموسم الصيفي للحفلات المقام هناك، ويضم عددًا كبيرًا من نجوم الأغنية العربية.

يقام حفل عمرو دياب في 18 يونيو الجاري، على مسرح كوكاكولا أرينا بـ دبي الذي يشهد ثنايات عربية مميزة خلال صيف يونيو، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

شارك عمرو دياب حديثًا في إعلان ضخم لصالح أحد الركات الغازية الكبرى، وقدم أغنية جديد بعناون “الله على الجمال”، بجانب طرحه لألبوم مكانك الذي ضم 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

أخر ألبومات عمرو دياب “يا أنا يا لاء” 2021

كانت أخر ألبومات الهضبة “يا أنا يا لاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “يا أنا يا لاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الأغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.