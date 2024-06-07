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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد فوزه أمس بهدفين مقابل هدف على منتخب بوركينا فاسو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة التي يلاقى خلالها منتخب غينيا بيساو. 

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معوض: منتخب مصر حسم الفوز على بوركينا في 30 دقيقة فقط ودخول صلاح يؤثر على قدراته الهجومية

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو  على ملعب استاد "24 سبتمبر"، فى تمام السابعة مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن قبل من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، والفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط،

 

 

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