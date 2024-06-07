موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

بعد فوزه أمس بهدفين مقابل هدف على منتخب بوركينا فاسو في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، يستعد المنتخب المصري للمباراة المقبلة التي يلاقى خلالها منتخب غينيا بيساو.

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو على ملعب استاد "24 سبتمبر"، فى تمام السابعة مساء الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن قبل من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، والفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط،