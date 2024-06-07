المنتخب يطير إلى غينيا اليوم علي متن طائرة خاصة

طالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من لاعبيه غلق ملف مباراة بوركينا فاسكو والتي أقيمت أمس والتركيز في المباراة القادمة أمام منتخب غينيا بيساوي والتي ستقام يوم الإثنين القادم في الجولة الرابعة ب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتسافر بعثة المنتخب إلى غينيا بيساو اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة منتخبها على استاد "24 سبتمبر . . واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على اختيار جمال علام رئيس الاتحاد ليتولي رئاسة بعثة المنتخب المسافرة إلى غينيا بيساو والتي ستغادر على متن طائرة خاصة.

ويسعى حسام حسن المدير لقيادة المنتخب لتحقيق الفوز على غينيا، وطالب العميد من جهازه المعاون بتجهيز فيديو مباراة غينيا أمام أثيوبيا والتي أقيمت أمس لدراسة نقاط قوة وضعف المنتخب المنافس .

وخاض منتخب مصر أول مباراة رسمية له تحت قيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، أمس عندما واجه منتخب بوركينا فاسو باستاد القاهرة .

حسام حسن يكشف سبب تغيير طريقة لعب المنتخب أمام بوركينا فاسو

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، السبب وراء تغيير طريقة لعب المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “طبقنا طريقة 3-5-2 لسببين، الأول عدم وجود ظهير أيسر والثاني كنت أريد أن أحرر صلاح، طريقة 4-3-3 كانت هي الأقرب، ولكن بسبب الظهير الأيسر ورغبتي في تحرير صلاح قررت أن أغير الطريقة”.

صورة : حسام حسن

وأضاف " لكن في الشوط الثاني طبقت طريقة 4-3-3، بعد أن رأيت منتخب بوركينا فاسو يتفوق علينا ولذلك سيطرت على الملعب مرة ثانية".

وواصل تصريحاته "شاهدوا متى بدأت التغييرات، لكي استبدل تريزيجيه أو صلاح أو مصطفى محمد لا بد أن استغلهم لآخر لحظة، فكرت في استمرار صلاح لآخر لحظة في الملعب لأن خطورته كانت واضحة".