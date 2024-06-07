اليوم.. الفرقة القومية للموسيقى تحتفي بالعندليب الأسمر بمسرح الجمهورية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة، على مسرح الجمهورية، حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقى ، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ، احتفاء بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

رموز الغناء العربي

ويأتي الحفل في إطار اهتمام الثقافة المصرية بتخليد رموز الغناء العربي، ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة مختارة من روائع العندليب الأسمر منها: "يا مالكا قلبي، صولو قانون للدكتور جمال عبد المنعم، وتعالى أقولك، واحتار خيالي "دويتو"، وأول مرة تحب ياقلبي، ويا قلبي خبي، وحلو وكداب، وأحضان الحبايب، والحلوة، وكامل الأوصاف، واحتار خيالي، وكفايا نورك عليا، وسواح، وموعود.

ويقوم بأداء هذه الباقة من الأغاني، كل من نجوم الفرقة أحمد سعيد، وأحمد عصام، ومحمد طارق، وأشرف وليد، ويحيي عبد الحليم.

جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثار.