غانا تهزم مالي في تصفيات كأس العالم في اللحظات الأخيرة

حقق منتخب غانا فوزا قاتلا على ضيفه المالي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على أرضية ستاد 26 مارس، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

بادر مالي بالتقدم في الدقيقة 45 عن طريق كاموري دومبيا وأدركت غانا التعادل بأقدام إرنست نوواما عند الدقيقة 58، و بحلول الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع عن الشوط الثاني خطف جوردان آيو هدفا قاتلا لمنتخب غانا ليحقق فوزا مثيرا.

يحتل المنتخب الغاني المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد منتخب مالي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويواجه منتخب غانا نظيره افريقيا الوسطى في منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل، بينما يواجه مالي منتخب مدغشقر.

يذكر أن المنتخب الغاني يتواجد في المجموعة التاسعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من مالي، تشاد ومدغشقر، بالإضافة إلى جزر القمر وافريقيا الوسطى.