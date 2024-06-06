غدا.. ثقافة أسيوط تقدم عصفور وعباءة الأمنيات بمسرح الطفل

يشهد قصر ثقافة أسيوط، غدا الجمعة في التاسعة مساء، انطلاق العرض المسرحي "عصفور وعباءة الأمنيات"، ضمن فعاليات موسم مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

سيرك شعبي

تدور أحداث المسرحية في سيرك شعبي وبطل المسرحية هو "عصفور" أراجوز السيرك الذي يعد ابنته "زقزوقة" أنه سيشتري لها عروسة المولد ولكن المولد ينفض دون أن يشتري "عصفور" لـ"زقزوقة" العروسة فيلجأ "عصفور" إلى رجل طيب يدعي كبير السيرك ليرتدي عباءة الزمن كي يرجع في الزمن إلى المولد ويشتري العروسة ولكنه يتوه في الزمن.

العرض تأليف هجرة الصاوي، وإخراج محمد عبد المجيد ميسرة، استعراضات شعبان فوزي، موسيقى وألحان عبد الباري محمد، أشعار حسام الدين عبد العزيز، مكياج أسماء علي، تصميم الملابس وتنفيذ الديكور حمدي قطب، إضاءة مايكل يعقوب.

يقدم العرض بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، ضمن عروض إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة أسيوط، ويقدم بالمجان فى الفترة من 7 إلى 14 يونيو الحالي.