3 عروض للفيلم اللبناني المصري أرزة بمهرجان ترايبيكا

حددت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية وهو واحد من أكبر المهرجانات الدولية ثلاثة عروض الفيلم اللبناني المصري أرزة أولها يوم الثلاثاء ١١ يونيو الجاري في السادسة مساءا بتوقيت أمريكا، كما يقام عرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة الموافقين ١٢و ١٤ من الشهر نفسه في تمام الخامسة مساءا بتوقيت أمريكا .

مشهد من الفيلم

مهرجان بكين

وتعد هذه المشاركة هي الثانية بمهرجان عالمي بعد مشاركته في مهرجان بكين السينمائي الدولي، “أرزة” هو أول الافلام الروائية الطويلة للمخرجة اللبنانية ميرا شعيب بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، والفيلم من تأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، وإنتاج الشركة المصرية الأمريكية ambient light للمنتج على العربي ومعه كل من فيصل شعيب ولؤي خريس وزينة بدران ‏ وطارق النعمة Executive producer.



مشهد من الفيلم

ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم النجم هاني عادل، ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.



وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.