دار الإفتاء : غدا الجمعة أول أيام شهر ذى الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصريةُ الجمعة الموافق السابع من شهر يونيه لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.



قالت دارُ الإفتاءِ المصريةُ فى بيان لها اليوم ان الدار استطلعت هلالَ شهرِ ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر يونيه لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة

بناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.



تقدمت دار الإفتاء بهذه المناسبةِ الكريمةِ بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

استقبل فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، العاملين الذين تم ترشيحهم لحج بيت الله الحرام من العاملين بالقطاعات الرئيسة والمناطق الأزهرية المختلفة(موظفين - مدرسين - عمال)، والذين اشترط فيهم ألا يقل السن عن 59 عامًا، وذلك بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.



نقل الدكتور الضويني، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يعينهم الله على أداء فريضة الحج، موضحا ان الأزهر حريص على تكريم العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة الأزهر، مبينا أنه تم ترشيحهم من خلال قرعة عشوائية لا مجاملات فيها ومحسوبية، فهذا فضل الله إليكم.



من جانبهم أعرب المرشحين لزيارة بيت الله الحرام عن سعادتهم لترشيحهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الذي منحهم هذه الفرصة، مؤكدين أن هذا أعظم تكريم لهم على جهدهم طوال سنوات طويلة لم يبخلوا خلالها بأي جهد لخدمة الأزهر الشريف.



