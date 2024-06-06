صحة كفر الشيخ تفتتح قسم العلاج الطبيعى بوحدة طب الأسرة بكفر الشرقى

افتتح الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عيادة العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بكفرالشرقي .

جاء ذلك في حضور الدكتور الصاوي محمد مدير إدارة العلاج الطبيعي والدكتور حمادة علي مدير الإداره الصحيه بالحامول.

وأكد الدكتور محمد شقوير، أن افتتاح أقسام العلاج الطبيعي يأتي من منطلق تخفيف العبء علي المرضي وذوي الإعاقة وتوفيرا للوقت والجهد للوصول الى الخدمات فى الاماكن البعيده.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بكفرالشرقي بأحدث الاجهزة، حيث يوجد جهاز تنبيه كهربائى يستخدم فى تقوية العضلات فى الامراض المختلفه التى تسبب ضعف العضلات مثل جلطات وتمزق العضلات.

وأشار إلى أن جهاز الموجات الفوق صوتية يستخدم لعلاج الالتهابات المصاحب لأمراض العظام والأعصاب مثل خشونة الركبة والمفاصل والتهاب العصب السابع، وجهاز الموجات التصادمية يستخدم لعلاج الآلام والالتهابات المزمنة وخاصة الشوكة العظمية في الكعب ، وجهاز تنبيه كهربائي يستخدم لتخفيف الآلام المصاحب لأمراض العظام والأعصاب، وجهاز علاج الوذمات الليمفاوية وجهاز الليزر لعلاج الالتهابات وتحفيز التئام الاربطه والجروح.

وقال وكيل الوزارة، إن إدارة العلاج الطبيعي قد تم دعمها بالقوى البشرية اللازمة من أطباء وتمريض،وذلك لخدمة المرضي والمواطنين، كما وعد وكيل الوزارة بإستمرار التطوير والمتابعة الدورية للقسم وتزويده بأجهزة حديثه في المستقبل.

وفي سياق متصل تفقد الدكتور محمد شقوير وكيل الوزارة سير العمل داخل الوحده لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمئن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للعاملين بالوحده الصحية.