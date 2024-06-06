شرف الدين: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجر الأساس لبناء مستقبل مصر

يعتبر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء" بمثابة البوصلة التي ترشد مسيرة التنمية في مصر، فهو المسؤول عن جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية الدقيقة التي تُشكل أساساً لاتخاذ القرارات السليمة على كافة المستويات.

وفي حوارٍ خاص مع برنامج "كلام معقول" على راديو مصر، أكدّ عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على دور الجهاز المحوري في رسم مستقبل مصر، مشيراً إلى تأسيسه بموجب القرار الرئاسي 2915 لعام 1964، ليصبح الجهاز الرسمي للإحصاء في مصر، ويتبع مباشرةً لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شدد شرف الدين على تمتع الجهاز بموارد بشرية عالية الكفاءة وخبراء تقنيين على أعلى مستوى، بقيادة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز.

وتابع :"يُشرف هذا الفريق المتميز على منظومة عمل دقيقة تشمل تجهيز البنية التحتية ووضع الخطط المُلائمة لجمع البيانات والإحصائيات من كل قطاع".

وأشار شرف الدين إلى وجود "قطاع الفروع الإقليمية" داخل الجهاز، وهو المسؤول عن جمع البيانات من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يمتلك 43 مكتبًا موزعة على جميع المحافظات. وتقوم هذه المكاتب بجمع البيانات ومراجعتها وتحليلها باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

يُذاع برنامج "كلام معقول" كل يوم خميس في الساعة الثانية عشرة ظهرًا على موجات راديو مصر، وتقدمه الإعلامية المتميزة هدى عبد العزيز.