قطاع الدراسات العليا بجامعة قناة السويس يُواصل استعداداته لعقد المؤتمر الخامس

واصل قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، استعداداته لعقد المؤتمر السنوي الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية، بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي مدير مركز التحول الرقمي ومُقرر المؤتمر.

وفي بداية الاجتماع - أكد الدكتور محمد سعد، أن المؤتمر يبعث رسالة إلى كل الطلاب الوافدين بالجامعة مضمونها : " أنت في بيتك.. أنت مُمثل وموجود"، مؤكداً أن الجامعة تسعى بكل ما تملك من إمكانيات نحو توفير كافة التسهيلات للطلاب الوافدين حتى يشعر كل منهم أنه في وطنة الثاني، لافتاً أن المؤتمر سيضم فقرات فنون شعبية للجاليات الكبرى بالجامعة (سوريا - السودان - السعودية - الصين) إلى جانب ركن الطلاب الوافدين وتنظيم معرض "مائدة الشعوب ... وملتقى الوافدين

واستعرض الاجتماع، نسبة المشاركة من الجامعات حيث انضمت جامعات الجلالة، الزقازيق، السويس إلى الآن.

وناقش الاجتماع، تصميم الحملة الإعلامية للمؤتمر والتي سيتم إطلاقها خلال أسبوع، مع الموافقة على الشكل العام للمطبوعات والمطويات الخاصة بالمؤتمر، وإرسالها للطباعة، وتم الاتفاق على عمل جلسات علمية قبل بدء التحكيم للأبحاث، مع تخصيص القاعات الأربعة التي ستعقد بها المسارات المختلفة للأبحاث من المسارات الإنسانية، والصحية، الهندسية، الأساسية.

وسيتم تخصيص متحدث من المتخصصين بكل مجال يقدم محاضرة قبل بدء عملية التحكيم لتكون فائدة علمية للباحثين في كل تخصص.

ومن جانبه - أفاد الدكتور تامر شوقي أنه تم تسمية منسقي اللجان المختلفة والبدء في عملية تجميع الأبحاث من الكليات.

وتابع أنه تم تكليف المسئولين على المراسم والاستقبال مناشدة القنصليات من خلال مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لحضور ممثل من كل قنصلية بالأعلام الوطنية

وكشف الدكتور محمد سعد عن برنامج المؤتمر والشكل العام لحفل الافتتاح والختام ومراسم توزيع الجوائز، مُشيراً إلى أنه تم الاستعانة بالدكتور أسامة سليم الأستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ لعمل فني يتمثل في مسرحية من مشهد واحد تتناول بعض الموضوعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

أما الجزء الخاص بالمعرض تم إسناده إلى الدكتورة نعم هليل المشاركة بشكل متميز من خلال الزي الوطني ركن الطلاب الوافدين " مائدة الشعوب وملتقى الثقافات" مشاركة الطلاب الوافدين.

تنظيم طابور عرض للطلاب الوافدين بجامعة قناة السويس

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث- إدارة الوافدين التواصل مع القنصليات الخاصة بالطلاب الوافدين لحضورهم وتنظيم طابور عرض للطلاب الوافدين بالأعلام الخاصة بكل بلد "خمس جاليات السورية، السودانية، الاندونيسية، الصينية، والسعودية".

شارك بالاجتماع اللجنة العليا للمؤتمر والتي تضم كل من الدكتورة ثناء مختار النحلة الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، الدكتور شعبان حفني الأستاذ المتفرغ بكلية التربية، الدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة شيرين البنا وكيل كلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، الدكتورة نعم محمد محي هليل رئيس وحدة الوافدين بمكتب التعاون الدولي، الدكتور باسم المغربي المدرس بكلية التجارة.

ومنسقي القطاعات الدكتورة نهى إبراهيم معهد الإستزراع السمكي، الدكتورة هبة المحلاوي كلية الطب البيطري، والدكتورة هبة الدناصوري كلية الزراعة منسق حفل الختام والإفتتاح، ومنسقي الكليات.